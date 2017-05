YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kaymakam Gülenç, şehit annelerini ziyaret etti

Kaymakam Gülenç, şehit annelerini ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Hasan Gündüz

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Turgay Gülenç, Anneler Günü nedeniyle şehit annelerini ziyaret ederek, her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Turgay Gülenç, Anneler Günü nedeniyle şehit ailelerini ziyaret etti. Şehit Ali Türk'ün Ambar Mahallesi'nde, şehit İbrahim Akdemir'in ise Kazancı Mahallesi'nde yaşayan annelerini ziyaret eden Kaymakam Gülenç, şehit annelerinin elini öpüp, Anneler Günü'nü kutladı. Tüm şehitleri rahmet ve şükranla andıklarını belirten Gülenç, "Her türlü övgünün, saygının ve fedakarlığın üzerinde olan şehit aileleriyle büyük onur duyuyoruz. Vatan için canını verenlerin ulaştığı şehitlik mertebesi en yüksek makam. Şehit annelerinin acılarını aynı duygularla ile ortak olup, her zaman yanlarında olacağımızın bilinmesini isterim. Şehitlerimizin annelerinin ve ailelerinin her zaman yanındayız" dedi.

(HG-MP-Y)



14.05.2017 13:29:02 TSI

NNNN