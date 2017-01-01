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Siirt'te engellilere bir günlük temsili askerlik yaptırıldı

14 Mayıs 2017 Pazar, 13:21
Siirt'te engellilere bir günlük temsili askerlik yaptırıldı
Siirt'te engellilere bir günlük temsili askerlik yaptırıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt'te 27 engelli "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen yemin töreniyle asker olmanın heyecanını yaşadı.
Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'na aileleriyle gelen engelliler, temsili askerlik için üniformalarını giydikten sonra tören alanındaki yerlerini aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yemin töreni yapıldı. Vali Yardımcısı Bünyamin Kuş, engelli kardeşlerimiz temsili askerlik uygulamasıyla askerlik heyecanını ve coşkusunu yaşadıklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Engelli vatandaşlar da bir günlük de olsa asker olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, kendilerine bu fırsatı verenlere teşekkür etti. Duygulu anların da yaşandığı programın sonunda, bir günlük temsili askerlik yapan engellilere temsili terhis belgeleri verildi.
(MND-MP-Y)

14.05.2017 13:30:57 TSI
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