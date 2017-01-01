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Başkan Ataç engelli ve şehit anneleri ile kahvaltıda buluştu

14 Mayıs 2017 Pazar, 13:30
Başkan Ataç engelli ve şehit anneleri ile kahvaltıda buluştu
Başkan Ataç engelli ve şehit anneleri ile kahvaltıda buluştu

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleri ve gazi yakınları ile kahvaltıda buluştu.
Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi'nde düzenlenen kahvaltıya Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Hacı Şahin, Eskişehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ertuğrul Özkütük'ün yanı sıra çok sayıda şehit annesi, gazi yakını ve engelli bireyler ile anneleri katıldı.

"O bir evlat yetiştirdi, evladı Mustafa Kemal de bir ülke yetiştirdi"
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, şehit annelerine hitap ettiği konuşmasında tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik ederek, "Bizler, sizlerin arkasındayız. Şehitlik ve gazilik mertebesini en iyi Türk vatandaşları bilir. Kurtarıcımız Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım. O bir evlat yetiştirdi, evladı Mustafa Kemal de bir ülke yetiştirdi. Sizlerin bu sağduyulu tavrınız olmasa bizler bugün bu kadar rahat olamazdık. Anadolu'nun toprağı karış karış şehit kanı ile sulanmış durumda. Bizler bugün belediye başkanı, milletvekili, başbakan, cumhurbaşkanı olabildiysek sizlerin çocukları sayesindedir. Eğer bunu görmezden gelirlerse vebalini de çekerler. Sizlere nice sağlıklı seneler diliyorum, en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum, ellerinizden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

"80 milyon Türkiye, sizlerin evladıdır"
Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise şehit annelerine seslenerek, "80 milyon Türkiye, sizlerin evladıdır. Bu millet sizleri yılın 365 gününde baş tacı edecektir. İşte, Ahmet Başkanımız ve ekibi her zaman sizlerle ve asla yalnız bırakmıyorlar. O'nun Eskişehir'de yaptıklarını, sizlerin bizlere aktardıklarını bizler de Ankara'da gündeme getirmeye gayret ediyoruz. Dertleriniz hepimizin derdidir, bunun iktidarı-muhalefeti olmaz" açıklamalarında bulundu.
Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Hacı Şahin de kahvaltı buluşmasında bir konuşma yaparak, "Dünyanın en güzel anneleri benim annelerim. Çünkü onlar şehit anneleri. Onlar, evlatlarını yetiştirip asker ocağına göndermiş ve şehit vermiş annelerdir. Onlar aynı yastığa baş koyduğu eşlerini kaybeden şehit eşleri ve annelerdir. Gazilerimizin eşlerine de özellikle teşekkür ediyorum. Ayrıca Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a ve ekibine bu özel günde bizleri hatırladığı için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Eskişehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ertuğrul Özkütük ise tüm annelerin gününü tebrik ederek katkılarından dolayı Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a teşekkür etti.
Kahvaltı buluşması annelere gül takdim edilmesi ile sona erdi.
(BRK-

14.05.2017 13:40:07 TSI
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