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Bingöl'ün hanehalkı büyüklüğü Türkiye ortalamasının üzerinde

14 Mayıs 2017 Pazar, 13:58
Bingöl'ün hanehalkı büyüklüğü Türkiye ortalamasının üzerinde

Yılmaz Atar
BİNGÖL (İHA) - Ortalama hanehalkı büyüklüğüyle TRB1 bölgesinde ilk sırada yer alan Bingöl, 4.09 ile Türkiye ortalamasının da üstünde yer aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü 2016 yılı aile istatistiklerini açıkladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Türkiye'de 2012 yılında 3,7 olan ortalama hanehalkı büyüklüğü, 2016 yılında 3,48'e geriledi.
Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki illerden Malatya'da hanehalkı büyüklüğü 3,68 olurken Elazığ'da 3,58, Bingöl'de 4,09, Tunceli'de de 2,78 olarak tespit edildi.
Bingöl'de hanehalkı büyüklüğünün Türkiye genelinde ve diğer illerde olduğu gibi yıllara göre azaldığı görüldü. 2013 yılında 4,42, 2014 yılında 4,38, 2015 yılında 4,22 olarak gerçekleşen Bingöl'deki hanehalkı büyüklüğü 4,09'a geriledi.
(YA-CK-MK-Y)

14.05.2017 14:08:31 TSI
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