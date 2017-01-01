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Başkan Karaçoban'dan Çiftçiler Günü mesajı

14 Mayıs 2017 Pazar, 14:19
Başkan Karaçoban'dan Çiftçiler Günü mesajı
Başkan Karaçoban'dan Çiftçiler Günü mesajı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, 14 Mayıs Çiftçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Başkan Karaçoban, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Tarımsal üretimin her kademesinde alın teri olan çiftçilerimizin, üretim ve verimliliğin arttırılması, hayat standartlarının yükseltilmesi, ürettikleri ürünlerin dünya pazarlarına ulaştırılması, tarım sektörü politikalarının istihdam ve sosyal politikalar içinde ele alınması, tarımsal kalkınmada büyük yol almamızı sağlayacaktır.Bu yolda bizleri önemli ölçüde katkıları olan çiftçilerimizin her koşulda yanında olmaya çalışıyoruz. Her türlü zorluk içinde alın teri döken, elinde ki mahsulü en iyi şekilde yetiştirip pazarlayan tüm çiftçilerimizin ve hemşehrilerimin 14 Mayıs Çiftçiler Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum, bol bereketli bir yıl geçirmelerini dilerim"
(ÖND-Y)

14.05.2017 14:29:14 TSI
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