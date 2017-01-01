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Uluslararası Ahıska Türkleri sempozyumu başladı



(Fotoğraflı)



Abdullah Aslan

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan da Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜP) ve Erzincan Üniversitesi işbirliği ile Ahıska Türklerinin tarihsel sorunlarının masaya yatırılacağı Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu başladı.

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda tertiplenen sempozyumun açılış merasimi Erzincan Belediyesine ait Mehter Takımının gösterisi ile başladı. Düzenlenen sempozyuma Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, Üzümlü Kaymakamı Fatih Acar, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, bazı kamu kurum müdürleri, deneyimli araştırmacılar ve akademisyenler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan sempozyumda konuşma yapan Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, Ahıska toprağının, Anadolu ve Türkiye için "anahtar olduğunu" belirterek, oradan kovulan, yurtsuz edilen kahraman Ahıskalılar, canlarını, mallarını terk ettiler ve vatansız bırakıldılar." dedi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ise yaptığı konuşmada, 2015 yılının Aralık ayından itibaren ilimize gelen 421 aileden oluşan 1922 Ahıska Türklerinin yaşamış oldukları zorlukları anlatarak, Türkiye'nin kendilerine göstermiş olduğu misafirperverlikten duyduğu memnuniyetten ötürü tüm Ahıskalılar adına emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Ardından konuşan Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu ise; "Bugün nerede savaş varsa nerede acı varsa nerede gözyaşı varsa oradaki kardeşlerimiz buraya gelsin diyebilen bir Türkiye var. Bir güçlü devlet var. Aramızdaki kardeşlik hukuku soydaşlıkla ifade edilebilecek tarzda değil, Ahıskalılar öz ve öz bizim kardeşimizdir. Öyle görüyoruz ve öylede kucaklıyoruz. Türkiye bir merhamet medeniyetidir. Merhamet medeniyetinin varisleri olarak bizlere de o medeniyete uygun davranmak, o asalete uygun davranmak yaraşır. Bizde çok şükür uygun davranıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki bu coğrafya bir göç kavşağıdır adeta. Tarih boyunca kendi ülkesinde siyasi rejimlerden, ekonomik sıkıntılardan ya da başka nedenlerden dolayı ülkesini anavatanını terk etmek zorunda kalan herkes sığınacakları tek bir ülke görmüşlerdir. O da bizim ülkemizdir. Anavatanımı Türkiye'dir. Dolayısıyla bu ülkenin bayrağına bu ülkenin geleceğine, bekasına sahip çıkmak herkesin borcudur. Herkesin görevidir. Ama en çokta Ahıskalıların görevidir." diye konuştu.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş yaptığı konuşmada; "İlimize yerleşen Ahıskalı kardeşlerimizin iş bulmaları konusunda Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğümüz yine Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğümüz ile protokoller yaptık. Ahıskalı kardeşlerimizinde Türk vatandaşlarımızın faydalandığı bütün kurs ve belgelerden faydalanmalarını sağlamış olacağız. Kaymakamlığımız bir hayvancılık projesi hazırlıyor. Gelen misafirlerimizin meslekleri tarım ve hayvancılık olarak gözüküyor. Bu yüzden imkânlarını buradan temin etmeleri yönünde çalışmalarımız olacak. Sempozyumun hem ülkemizde yaşayan hem de Dünyanın dört bir yanına dağılmış Ahıska Türklerine hayırlar getirmesini diliyorum." diye konuştu.

Ahıska Türklerinin göç, savaş ve sürgünler sonucu yerleştikleri farklı coğrafyalarda kimliklerini ve kültürel özelliklerini korumalarına ilişkin farklı ülke ve üniversitelerden 170 akademisyenin 9 ayrı başlık altında 135 bildiri sunacağı sempozyumda, kültür, eğitim, tarih, dini hayat, sağlık gibi konu başlıkları altında oturumlar düzenlenecek.

(AA-AT-Y)



14.05.2017 14:42:49 TSI

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