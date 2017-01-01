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Çöplüklerde yine yangın



(Fotoğraflı)



BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Havran ve Savaştepe ilçelerindeki çöplüklerde çıkan yangınlara, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Havran ve Savaştepe Grup Amirliği ekipleri tarafından müdahale edildi.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Havran ve Savaştepe'de bulunan katı atık depolama alanında gaz sıkışmasından çıktığı tahmin edilen yangınlar çıktı. Bir anda aşırı dumana neden olan yangınlara, ekipler kısa sürede müdahale etti. Yangınların çıkardığı zehirli duman çevre sakinlerinin büyük tepkisine neden oldu.

Sürekli çıkan yangınlarla karbonmonoksit ve diğer zehirli gazları solumak zorunda kaldıklarını belirten vatandaşlar, çöp ihalesini alan firmaların önlem almaları konusundaİAH uyarılmasını istediler.

(BT)



14.05.2017 15:12:35 TSI

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