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Müftü Uysal yeni müftülük binasını inceledi

14 Mayıs 2017 Pazar, 15:14
Müftü Uysal yeni müftülük binasını inceledi
Müftü Uysal yeni müftülük binasını inceledi

(Fotoğraflı)

Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Lüleburgaz İlçe Müftüsü Hüseyin Uysal, yapımı hızla devam eden müftülük binasında incelemelerde bulundu.
Diyanet Vakfı Lüleburgaz Şubesi tarafından Lüleburgazlı vatandaşların yardımları ile yapılan İlçe Müftülük Binasında çalışmalar hızla sürüyor. Lüleburgaz Kocasinan Mahallesi Eski Edirne Caddesi üzerinde bulunan Eski Jandarma Karakolunun yerine yapılan binanın tamamlanmasıyla Lüleburgaz, yeni müftülük binasına kavuşacak.

"Lüleburgaz'ın kıymetli vatandaşlarına teşekkür ediyorum"
Çalışmaların devam ettiğini kaydeden İlçe Müftüsü Hüseyin Uysal, "Yeni 4 katlı müftülük hizmet binasında çalışmalar sürüyor. Binanın dış mantolamasının yüzde 70'i tamamlandı. Pencereler yerleştirildi. Tek camlarının takılması kaldı. Kapı siparişlerini verdik. Kapılar gelince odalara takılacak. Ustalarımız çalışmalarına devam ediyor. Katkılarını esirgemeyen Lüleburgaz'ın kıymetli vatandaşlarına teşekkür ediyorum. Halkımız sayesinde buralara kadar gelindi. İlçe Müftülüğümüzü eylül-ekim ayları gibi hizmete açmayı planlıyoruz" dedi.
(KA-Y)

14.05.2017 15:24:21 TSI
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