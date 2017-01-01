Silopi ADEM'den acılı anneye ziyaret
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Ayaz Müldür
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Silopi Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi (ADEM) Müdürü Aylin Ökten ve beraberindekiler, panzer kazası sonucu iki çocuğunu kaybeden acılı anneyi ziyaret etti.
Silopi ADEM Müdürü Aylin Ökten ve beraberindekiler, Anneler Günü nedeniyle, 4 Mayıs'ta polis panzerinin evlerine girmesi sonucu hayatını kaybeden Furkan (6) ve Muhammed Yıldırım (7) adlı çocuklarının annesi Nesima Yıldırım'ı ziyaret etti. Ökten, Ayşenur Şinda, Fatmanur Dilda ve Hakan adında 3 çocuğu daha bulunan annenin acısını paylaştı.
(AYZ-MP-Y)
14.05.2017 16:13:38 TSI
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