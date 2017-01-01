YEREL HABERLER / ŞIRNAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Silopi ADEM'den acılı anneye ziyaret

Silopi ADEM'den acılı anneye ziyaret



(Fotoğraflı)



Ayaz Müldür

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Silopi Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi (ADEM) Müdürü Aylin Ökten ve beraberindekiler, panzer kazası sonucu iki çocuğunu kaybeden acılı anneyi ziyaret etti.

Silopi ADEM Müdürü Aylin Ökten ve beraberindekiler, Anneler Günü nedeniyle, 4 Mayıs'ta polis panzerinin evlerine girmesi sonucu hayatını kaybeden Furkan (6) ve Muhammed Yıldırım (7) adlı çocuklarının annesi Nesima Yıldırım'ı ziyaret etti. Ökten, Ayşenur Şinda, Fatmanur Dilda ve Hakan adında 3 çocuğu daha bulunan annenin acısını paylaştı.

(AYZ-MP-Y)



14.05.2017 16:13:38 TSI

NNNN

