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Kozlu Belediyesi'nden Anneler Günü etkinliği

14 Mayıs 2017 Pazar, 17:13
Kozlu Belediyesi'nden Anneler Günü etkinliği
Kozlu Belediyesi'nden Anneler Günü etkinliği

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Onur Altındağ
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde belediye tarafından "Anneler Günü" etkinliği düzenlendi. Etkinilğe katılan anneler, Başkan Kerim Yılmaz'a teşekkür ettiler.
Kozlu Belediye Başkanlığı tarafından Midilli At Çiftliği'nde "Anneler Günü" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe ilçede ikamet eden aileler ve meclis üyeleri de katıldı. Canlı müzik eşliğinde eğlenen davetliler, Kozlu Belediyesi Halk Dansları ekibinin gösterilerini de izledi. Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Başkan Kerim Yılmaz, "Cennet annelerin ayakları altındadır. Elleri, ayakları öpülesi anneler hoşgeldiniz. Sizlerin kıymeti, değeri biçilemez. Bu güzel etkinliğimize renk kattınız. Şehit annelerimizi de unutmuyoruz. Şehitlerimizi de yâd ediyoruz. Gerçekten anne yüreği anlatılması çok zordur. Öncelikle onları saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Onları anlatmaya kelimeler yetmez" diye konuştu.
Programda 87 yaşındaki Halime Küçük ile Belediye Başkanı Kerim Yılmaz'ın birlikte fotoğrafının bulunduğu pasta kesildi. Başkan Yılmaz, Halime Küçük'e ayrıca çiçek takdim etti. Program canlı müzik eşliğinde devam etti.
(OA-OA-Y)

14.05.2017 17:22:54 TSI
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