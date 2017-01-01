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Diyarbakır Bilfen Okullarından 'Anneler Günü' pikniği

14 Mayıs 2017 Pazar, 17:16
Diyarbakır Bilfen Okullarından 'Anneler Günü' pikniği
Diyarbakır Bilfen Okullarından 'Anneler Günü' pikniği

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Bilfen Okulları, Anneler Günü nedeniyle bin kişinin katıldığı bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte annelere birer kitap hediye edildi.
Diyarbakır Bilfen Okullarınca Çınar yolu üzerinde bulunan piknik alanında Anneler Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı etkinlikte yenilen yemeklerin ardından çeşitli spor aktiviteleri ve yarışmalar yapıldı. Annelere günün anlam ve önemini anlatan birer kitap da hediye edildi. Diyarbakır Bilfen Okulları Kurucularından Zihni Çapın, çok güzel bir gün geçirdiklerini ifade ederek, "Burada, hem Anneler Gününü kutladık hem de 'Bahar Şenliği' adı altında bir etkinlik düzenledik. Bugün öğrencilerimiz ve velilerimiz ile beraber yaklaşık bin kişinin katıldığı bir organizasyona imza attık. Çeşitli etkinliklerle günümüz neşeli geçti. Ayrıca bu etkinliğe katılan çocuklarla çeşitli spor aktiviteleri yaptık. Annelerimiz ve çocuklar çok güzel bir gün geçirdi" dedi.
(EK-MP-Y)

14.05.2017 17:26:04 TSI
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