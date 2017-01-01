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Çarmelik Kervansarayı cazibe merkezi oluyor



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin restorasyon çalışmaları ile destek verdiği Çarmelik Kervansarayı, görkemli görüntüsü ile insanları etkilemeye devam ediyor. Muhteşem yapısı ile fotoğraf sanatçılarının ve tarih meraklılarının en uğrak adresi haline gelen Çarmelik Kervansarayı, bu gelişmelerle cazibe merkezi oluyor.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Büyük Han kırsal Mahallesinde yer alan ve kitabesi bulunamadığı için kesin yapım tarihi bilinmeyen Çarmelik Kervansarayı, turizmde hak ettiği yeri almaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının ardından Büyükşehir Belediyesinin restorasyon çalışmaları ile yeniden hayat bulan Çarmelik Kervansarayı'na son yıllarda ziyaretçi akını yaşanmaya başladı.

Evliya Çelebi'nin de Seyahatname'sinde bahsettiği tarihi Çarmelik Kervansarayı için yaşanan gelişmeler köy halkını da umutlandırırken, köylüler kervansarayı görmek için çok sayıda ziyaretçinin bölgeye geldiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin de kervansarayın adını taşıdığı camiyi restore etmesi ile bir bütünlük sağlayan bölge, şimdiden Şanlıurfa turizmi için gelecek vaat eden adresler arasında yerini aldı. Büyükşehir Belediyesinin kervansaray yapısına uygun olarak restore çalışmalarını tamamladığı cami ibadete açılırken, Başkan Nihat Çiftçi bölgenin turizmde hak ettiği yere gelebilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Başkan Çiftçi'den Çarmelik'e davet

12 bin yıllık tarihi geçmişi olan Şanlıurfa'da tarihe gerekli önemi verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Değerlerimizi özüne uygun yaşatmalı ve bunları tüm dünyaya duyurmalıyız" dedi.

Şanlıurfa'nın bir turizm şehri olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Çiftçi, "Ecdadımızın yapmış olduğu eserleri bizlerin yaşatması lazım. Büyükşehir Belediyesi Koruma Kontrol Şube Müdürlüğümüz birçok ilçemizde olduğu gibi Bozova'da da Çarmelik Kervansarayı'nın yapısına uygun bir şekilde yine kervansarayın adını taşıyan camiyi restore etti. Şimdi sıra bölgeyi en güzel bir şekilde turizme kazandırma sırasıdır. Bu anlamda da bu tarihi güzelliği yerinde görmek isteyen herkesi Bozova'daki Büyük Han köyüne davet ediyorum" diye konuştu.

(Şİ-OE-Y)



14.05.2017 17:45:00 TSI

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