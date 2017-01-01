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En özel anneler fidan dikti

14 Mayıs 2017 Pazar, 17:36
En özel anneler fidan dikti

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Atakum Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla çok özel bir etkinliğe imza attı. Her şehit için hazırlanan fidan, şehit anneleriyle birlikte belirlenen Şehit Anneler Hatıra Parkı'na dikildi.
Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan Şehit Aileleri Hatıra Parkı Fidan Dikimi etkinliğinde duygu dolu anlar yaşandı. Atakum Belediyesi ve Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezinin birlikte düzenlediği programda konuşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, ne yapılırsa yapılsın, ne söylenirse söylensin yeterli gelmeyeceğini belirterek, "Bugün burada dünyanın en özel anne, eş ve aileleriyle bir araya geldik. Biz elimizden gelen her şeyimizle sizlerin yanındayız. Sizlerin emrindeyiz. Bugün burada huzur içinde olmamızı sizlere borçluyuz. Size olan minnet ve sevgimizi her platformda şartlar ne olursa olsun ortaya koymak bizim boynumuzun borcudur. Bu Hatıra Parkı ve Ormanı ne ilk buluşmamız ne de son olacaktır. Var olduğumuz sürece yanınızdayız. Rabbim sizlerden razı olsun" dedi.
Programda konuşma yapan İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mustafa Ateş "Hakkınızı ödemeye bizim gücümüz yetmez. Ancak biz de sizlerin şehit evlatlarınızın temsilcileriyiz. Vatan için, bayrak için bu millet için şehit olan her yiğidimizi yetiştiren ve o yiğitlerin evlatlarına annelik eden herkesin önünde saygıyla eğiliyor ve Anneler Günü'nü kutluyorum. Bu güzel etkinliği düzenleyen Atakum Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Atakum İlçe Emniyet Müdürü Hakan Ergüden ise, "Bugün burada çok özel bir günde, çok özel bir etkinlikle, kahramanlarımızın anısı ve o kahramanları yetiştiren annelerin, ailelerin huzurunda olmaktan dolayı büyük onur duyduğumu belirtmek isterim. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Şehit sevgisi vatan sevgisidir. Vatan demek ise o uğurda can vermek ve vermeyi göze almaktır" dedi.
Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Yöneticisi Fatma Taşçı, davetlilere hitaben yaptığı konuşmada, "Şehitlerimiz ve şehit annelerimiz için söylenecek söz kalmadı biliyorum. Ne söylesek kelimeler kifayetsiz kalıyor. Duygularımızı, onlara olan sevgimizi aktarmakta güçlük çekiyoruz. Ancak bu büyük sevgiyi sadece Şehit anneleri gördüğümüz ve dokunduğumuz zaman somutlaştırabiliyoruz. Bu bir nöbet değişimidir. Onlar nasıl gözlerini kırpmadan şehit olduysalar biz de bugün bu mertebeye talibiz" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından, ülkenin çeşitli yerlerinde şehit olan yaklaşık 100 vatan kahramanının adına, şehit aileleriyle birlikte 100 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.
(ED-MAY-MK-Y)

14.05.2017 17:45:30 TSI
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