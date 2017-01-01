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Veysel Karani anma etkinliği



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Her yıl 13-14 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Veysel Karani anma etkinlikleri bu yıl da yapıldı.

Siirt Valiliği ve Baykan Kaymakamlığınca düzenlenen ve il dışından da çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlik, Veysel Karani beldesinde türbe ziyaretiyle başladı. Muzaffer Gürler, Recep Arslan tarafından ilahi dinletisi, ardından Grup Tillo İlahi konseri, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve "Dolunayda akşam tiyatrosu" ile sona erdi.

Mardin'den Veysel Karani türbesine gelen bir davetli, "Annesine olan bağlılığıyla tanıdığımız Veysel Karani Hazretlerinin manevi huzurunda olmak için geldik. Tüm annelerin anneler gününü kutluyorum" dedi.

(MND-MP-Y)



14.05.2017 17:47:40 TSI

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