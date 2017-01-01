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Ayvalık'ta 3. uluslararası çalıştaya sergili final

14 Mayıs 2017 Pazar, 18:04
Ayvalık'ta 3. uluslararası çalıştaya sergili final
Ayvalık'ta 3. uluslararası çalıştaya sergili final

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - 3. Ayvalık-Cunda Uluslararası Sanat Çalıştayı açılan sergi ile sona erdi.
Aralarında Lüksemburg ve Fransa'dan gelenlerle birlikte Artclan üyesi 23 sanatçının eski Kırlangıç Fabrikası'nda arasında resim, heykel, fotoğraf ve birçok dalda hummalı çalışmalarla ortaya çıkardıkları eserler adeta göz kamaştırdı.
Ulusal ve uluslar arası sanatçıları bir araya getiren Artclan Çalıştay'ında bu yıl İldem Arabacıoğlu'nun kuratörlüğünde; Adil Gümüşoğlu, Ana Gomez de Pablos, Assy Jans, Cahide Erel, Christelle Derene, Dilara Mataracı, Eda Taşlı, Elif Çatlıoğlu, Emine Berkan, Erdal Uzunoğlu, Fikret Alural, Fikret Özcan, Filiz Kallenci, Gülcan Karadağ, Hakan Kürklü, Kadriye İnal, Mustafa Özkan, Mehmet Özcan, Nicole Huberty, Sema Bicik, Serap Gümüşoğlu ve Yılmaz Bulut yer aldı.
Farklı disiplindeki, farklı ülkelerdeki sanatçıları bir araya getirdiklerini kaydeden İldem Arabacıoğlu, "Son derece keyifli bir mekan olan eski Kırlangıç Fabrikası'nda da bir haftalık uzun bir çalışma yapıyoruz ve ortaya çıkan eserleri çalıştayımızın sonunda sergiliyoruz" dedi.
Amaçlarının farklı sanat dallarında emek veren sanatçıları bir araya gelerek, birbirlerinden bir şeyler öğrenmek olduğunu anlatan Arabacıoğlu, "Herkes birbirini çalışırken görüyor. Hepimizin bir diğer sanatçının nasıl çalıştığını merak ettiğimiz için workshop gibi çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
(SS)

14.05.2017 18:13:04 TSI
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