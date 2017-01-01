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Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Uyan: "Annelerimiz başımızın tacı, en değerli varlıklarımızdır"

14 Mayıs 2017 Pazar, 18:25
Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Uyan: "Annelerimiz başımızın tacı, en değerli varlıklarımızdır"
Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Uyan: "Annelerimiz başımızın tacı, en değerli varlıklarımızdır"

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Uyan, "Annelerimiz başımızın tacı, en değerli varlıklarımızdır" dedi.
Başkan Uyan, Anneler Günü dolayısıyla yayımladı mesajında,annelerin ne kadar fedakar, şefkatli olduklarını hatırlatarak, "Annelerimiz, aile hayatının birleştirici unsuru, hoşgörünün, fedakarlığın, şefkat ve merhametin dünyadaki yansımasıdır. Bizleri canından, ruhundan, özünden bir parça olarak gören ve tüm hayatını bizim hayatımızın daha iyi olması için harcayan annelerimizin hakkını ne yaparsak yapalım asla ödeyemeyiz. Böyle değerli olan annelerimizi anmayı sadece bir günle sınırlı tutmak elbette mümkün değildir.
Yüreğinde anne sevgisi taşıyan biri olarak, sevgili annelerimizin anneler gününü kutluyor, hayata gözlerini yummuş tüm annelerimizi de rahmetle, minnetle anıyorum. Bu anlamlı günde, annelerimizi mutlu etmek, annelerimizin yüreklerini sevgiyle doyurmak, onların ilgisine layık olmak hepimiz için asli bir görev olmalıdır. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, hürmetle ellerinden öpüyorum. Başımızın tacı olan annelerimize mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum" ifadelerini kullandı.
Uyan ayrıca mesajında, Anneler Günü dolayısıyla Marmaraereğlisi Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede bulunan tüm anne ve anne adaylarına çiçek dağıtımı yapılarak Anneler Günü'nün kutlandığını belirtti.
(YG-Y)

14.05.2017 18:35:04 TSI
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