Haftalarını 'bayram' gibi kutladılar

Mehmet Saka

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet Belediyesi tarafından, Egelliler Haftası sebebiyle bir gala töreni yapıldı.

Emet Termal Resort Otel Emeti Hatun Salonunda yapılan galaya, Emet Kaymakamı Mahmuthan Arslan, Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, Türkiye Sakatlar Derneği Emet Temsilcisi Mustafa Mutlu , Karaderili Şirketler Grubu yönetici Mustafa Hügül, Emet Termal Resort İşletme Müdür Vekili Ramazan Sezer, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Galanın açılış konuşmasını yapan, Türkiye Sakatlar Derneği Emet Temsilcisi Mustafa Mutlu, " Engellilerin babası Mustafa Koca olmak üzere bizleri bu günde yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın verdiği büyük destekler ile ülkemizde engelli vatandaşlarımızın yaşamları daha kolay hale gelmiştir. Artık engelli vatandaşlarımız evde televizyon karşısında bütün günlerini geçirmek yerine dışarıya çıkıp ülkemizin bütün güzelliklerini görebilmekte ve mutlu güzel gün geçirmektedir. Engelli vatandaşların yaşamında engeli kaldırmakta emeği olan herkesten Allah razı olsun."dedi.

Gecede bir konuşma yapan Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, Engelliler Haftasının Emet ilçesinde bir önemli hafta gibi değil , bir bayram gibi geçtiğini söyledi. Emet Belediyesi olarak her zaman ana temalarının, engelli vatandaşların yaşamındaki engelleri kaldırarak toplumla iç içe yaşamaları olduğunun altını çizen Mustafa Koca, " Ben belediye başkanlığına aday olduğum zamanda Emet halkına başkanlık yapmak değil , onların hizmetkarı olmak için aday olduğumu açıklamıştım. Belediye olarak her zaman halkın hizmetkarı olarak hizmet vermek için çalıştık. Belediyenin kapılarını sonuna kadar halkımıza açtık. Bununla yetinmedik yollara düşüp halkımızın ayağına gidip kapılarını çaldık, çaylarını içtik. Halkımızın doğumdan ölümüne kadar yanında olmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bu sebeple de "Hoş geldin Bebek" etkinliğimiz ile çocuğu olan ailelerimize ziyaret edip küçük naçizane hediyeler veriyoruz. Evlenen gençlerimize ilk düğün hediyesini bizler alıyoruz. Yaşlılarımızı ziyaret edip, varsa hastalıkları hastaneye götürerek tedavi ettiriyoruz. Evlerinin temizliklerini yapıyoruz. Hangi evde bir ölüm varsa, ziyaret edip yemekleri temin ediyoruz. En büyük önemi de engelli kardeşlerimize gösteriyoruz. Benim bir engelli çocuğum yok ama ilçedeki bütün engelli kardeşlerimin babası olma düşüncesi ile her sıkıntılarında yanında oluyorum" dite kunuştu .

Konuşmaların ardından , düzenlenen canlı müzik ile engelli vatandaşlar aileleri ile birlikte doyasıya eğlenirken , Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca geceye katılan ailelere hediyeler verdi.(MS-EFE)



14.05.2017 18:40:25 TSI

