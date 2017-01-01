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Belediye Başkanı Aksoy'un acı günü

14 Mayıs 2017 Pazar, 18:36
Belediye Başkanı Aksoy'un acı günü
Belediye Başkanı Aksoy'un acı günü

(Fotoğraflı)

Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy'un babası hayatını kaybetti. Bir süredir Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altından olan Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy'un babası İrfan Aksoy, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Aksoy için yarın öğle namazına müteakip Dedeoğlu camiinde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak.
(YE-YE-Y)

14.05.2017 18:45:15 TSI
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