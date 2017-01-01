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Başkan Uysal'a engelli ailelerinden teşekkür



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi belediyesi tarafından 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan engelliler haftası kapsamında "Engelliler Pikniği " düzenledi.

Kdz. Ereğli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nce plaj tesislerinde 3.sü düzenlenen etkinliğe, eşi Sevim Uysal ile birlikte katılan Kdz. Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, engelli vatandaşlarla tek tek selamlaştı.

Müzik eşliğinde eğlenen, güne özel hazırlanan ikramlardan tadan ve çeşitli sürprizlerle doyasıya eğlenen engellilere hitap eden Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, "İlçemizde sizlerin hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Dün olduğu gibi bugünde yanınızdayız, yarında yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Uysal, pikniğe katılan tüm engelli ailelerine ve Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin yönetici ve eğitmenlerine de teşekkür etti.

Engelli aileleri de göreve geldiği günden bu yana kendileri ile yakından ilgilenen Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'a ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.

(VK-OA-Y)



14.05.2017 18:50:01 TSI

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