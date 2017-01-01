Başkan Işık'tan 'anneler günü' ziyareti
(Fotoğraflı)
Safiye Tarı
ÇANAKKALE (İHA) - Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, eşi Ruhan Işık ile birlikte Anneler Günü nedeniyle Biga Belediyesi tarafından Yılın Annesi seçilen Yıldız Öner'i ziyaret etti.
Eşi emekli öğretmen İsmail Öner ile birlikte 28 yaşındaki oğulları Umut Öner için mücadele eden Yıldız Öner'i ziyaret eden Başkan Işık, "Yılın her günü yılın annesisiniz. Tüm annelerimiz için böyle düşünüyoruz. Her annemiz özeldir, ama günün önemine uygun olarak bu Anneler Günü'nde sizi 'Yılın Annesi' olarak seçti arkadaşlarımız. Sizi kutluyorum. Bu arada Umut kardeşimizin Pazartesi günü doğum günüymüş. Şimdiden doğum gününü de kutluyorum" ifadelerini kullandı.
(GD)
14.05.2017 19:11:11 TSI
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