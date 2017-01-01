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Besni'de Hemşireler Haftası kutlandı



(Fotoğraflı)



Ramazan Kuyu

ADIYAMAN (İHA) - Hemşireler Haftası dolayısıyla Besni İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik kahvaltı etkinliği düzenledi.

Hemşirelik mesleğinin en kutsal mesleklerden biri olduğunu söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, programı düzenleyenlere teşekkür ederek, "Mezun olunca hepiniz çok önemli bir görevi ifa etmeye başlayacaksınız. Şimdiden meslekte sizlere başarıları dilerim" dedi.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, Besni Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. Adnan Yüksel, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Ramazan Sertpolat, Mahmut Akdoğan ve Bayram Canlı, Besni İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Ocakcı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

(RK-OE-Y)



14.05.2017 20:25:27 TSI

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