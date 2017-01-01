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Besni MYO'da mezuniyet töreni



(Fotoğraflı)



Ramazan Kuyu

ADIYAMAN (İHA) - Besni Meslek Yüksek Okulunda düzenlenen mezuniyet törenlerinde öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı.

Besni Meslek Yüksek Okulu bahçesinde düzenlenen törene Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, Besni İlçe Jandarma Komutan Vekili Arif Bekar, Besni Emniyet Müdürü Cemal Avan, Besni Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mücahit Çelik, Anadolu Sakatlar Derneği Besni Şube Başkanı Ömer Arslan, kurum amirleri, öğretim görevlileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Besni Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mücahit Çelik, "Sevgili öğrenciler, hocalarınız sizi ülkemiz koşullarına göre olanaklar içinde değerli tekniklerle doğru bilgilerle donattılar. Farklı kesimlerden gelen arkadaşlarınız oldu. Birbirinize saygı duyarak, hoşgörü göstererek, karşılıklı bir şeyler öğrenerek, sosyal yaşamınıza ve geleceğinizle ilgili kendi görüşlerinizi oluşturdunuz. Dürüst, ahlaklı, kendini bilen, inanan ve güvenen meslek sahibi gençler olarak yakınlarınız ve ülkeniz için yapabilecek çok şeyler olduğunu biliyorsunuz. Kontrollü, kararlı, sabırlı ve sebatlı gençler olarak gelecekte pek çok güzelliğe katkıda bulunacağınıza inanıyorum. Akla ve bilime dayalı çağdaş uygarlık yolunda aydınlık yarınlar için Besni Meslek Yüksekokulu kimliğinizi onur duyarak taşımanız ümidiyle hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Daha sonra konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz ise, "Mezuniyet günleri, yapılan çalışmaların sonucunun görüldüğü gündür. Öğrencilerimiz 2 yıllık eğitimleri sonucunda mezun olmaya hak kazandılar ve meslek sahibi oldular. Ama bu son değil. Öğrencilik bitti meslek sahibi oldunuz ama kendinizi geliştirmeniz lazım. Çünkü ülkemizin gelişerek dünya ile rekabet edebilmemiz için daha fazla çabalamak ve çalışmak gerekiyor. Bunun için sizler önünüze yeni hedefler koymanız gerekiyor. Benim diplomam var, devlet bana iş vermeli diye düşünmeyin. Çünkü bu her zaman mümkün olmayabiliyor. Özel sektörde çalışma yollarını deneyin. Mutlaka kendi işyerinizi açmak için çaba sarf edin. Girişimcilik belgesiyle devlet zaten KOSGEB aracılığıyla destek veriyor" diye konuştu.

(SD-Y)



14.05.2017 20:26:13 TSI

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