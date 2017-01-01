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Sarıkamış'ta Çiftçiler Günü etkinliği

14 Mayıs 2017 Pazar, 20:51
Sarıkamış'ta Çiftçiler Günü etkinliği
Sarıkamış'ta Çiftçiler Günü etkinliği

(Fotoğraflı)

KARS (İHA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığı, "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü" nedeniyle çiftçilere pilav dağıtıldı.
Sarıkamış Ziraat Odası Başkanlığı'nda yapılan etkinlikte çiftçilerin sorunları dile getirildi.
Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, Ziraat Odası olarak her zaman çiftçilerin yanında olduklarını belirtti.
Çiftçilere bu günün ansına pilav dağıttıklarını ifade eden Nesim Gök, "Bölgemizin kalkınması, gelişmesi tarım ve hayvancılığa bağlıdır. Son yıllarda çiftçilerimizle ortak karar vererek birçok projeyi hayata geçirdik" dedi.
Gök, "Bugün de Çiftçiler Günü vesilesiyle üreticimizle bir arada olmaktan, bu özel günü onlarla birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Üreticimizin, insanımızın yanında olmaya, hayatlarında değer yaratacak çalışmalar üretmeye devam edeceğiz. Tüm çiftçilerimizin bu özel gününü kutluyorum" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından çiftçiler pilav dağıtıldı. Gök, çiftçilerle birlikte pilav yedi, halay çekti.
(IÇ-AA-Y)

14.05.2017 20:59:20 TSI
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