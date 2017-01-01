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TEMAD Anamur Şubesi Başkanı güven tazeledi



(Fotoğraflı)



Özcan Günger

MERSİN (İHA) - Türkiye Astsubaylar Derneği (TEMAD) Anamur Şubesi Genel Kurulunda Yaşar Gedik güven tazeledi.

TEMAD Anamur Şubesi Genel Kurulunda önceki başkan Yaşar Gedik güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. TEMAD Anamur Şubesinin kendine ait olan Şube binasında yapılan Genel Kurula, önceki başkan Yaşar Gedik'in yaptığı açılış konuşması ile başlandı. Daha sonrası divan oluşturuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra, Yönetimin geçmiş yıllara ait Faaliyet ve Gelir-Gider raporlarının okunması ve oylanmasına geçildi. Gelecek yıllar faaliyet planları açıklandı.

Yapılan gizli oy, açık sayım sonrasında; Yaşar Gedik'in listesi 38'e, 13 kazandı, 2 oy da geçersiz sayıldı. TEMAD Anamur Şubesinin yeni yönetim kurulu; Yaşar Gedik, Yusuf Atalay, Muzaffer Örs, Hayri Kından ve Yalçın Ünsalan'dan oluştu.

(OZC-ÖZ-Y)



14.05.2017 22:47:46 TSI

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