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DPÜ Şaphane Meslek Yüksekokulunda yarışmalı mezuniyet töreni



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Şaphane Meslek Yüksekokulunun mezuniyet töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Öğretim görevlileri ve öğrenciler arasında oynanan voleybol maçıyla başlayan etkinliklere çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, bilek güreşi, şarkı söyleme yarışlarıyla devam edildi.

Şaphane halkınında ilgi gösterdiği etkinliklerde sandalye kapma ve yoğurt içinde para bulma yarışında mücadele eden öğrenciler büyük alkış aldı.

Yapılan tüm yarışmalara öğretim görevlilerininde katılması etkinliğe ayrı bir anlam kattı. Öğrenci ve öğretmenlerin birlikte eylenmesi Şaphane halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.Bu arada, yarışmalarda başarılı olan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

DPÜ Şaphane Meslek Yüksekokulu Müdürü Hüseyin Feyyaz Ebeoğlugil mezun olan 270 öğrenciye hitaben yaptığı konuşmada, "Yeni bir hayat sizi bekliyor. Meslek hayatınızda şimdiden başarılar dilerim. Yılmadan çalışmaya devam edin. Çalışın. Çalışın göreceksiniz tek kazanan siz olacaksınız" dişe konuŞtu. (YD-EFE)



14.05.2017 23:40:44 TSI

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