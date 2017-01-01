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Göcenoluk'ta 'Sıla-i Rahim' Etkinliği



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Merkezi Eskişehir'de bulunan Göcenoluk Köylüleri Kültür Geliştirme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Göcenoluk köyünde 'Sıla-i Rahim' etkinliği düzenlendi.

Dernek Başkanı Hüseyin Çam, "Bilindiği gibi, Seyitgazi ilçesine bağlı olan köyümüz Kütahya'ya 41, Eskişehir'e de 100 kilometre uzaklıkta. Kütahya'da oturan 100 hane civarında köylümüz var. Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Sıla-i Rahim etkinliğinin bu yıl 7'ncisini gerçekleştirdik" dedi.

Köy Muhtarı Nasıf Şükrü Özyavuz da, yoğun katılım sebebiyle Göcenoluklular'a teşekkür etti.

Köy camisinde okunan Mevlid-i Şerif'in ardından kabristan ziyarete gerçekleştirildi. Etkinlik, okul bahçesinde toplu olarak yenen yemek ile sona erdi.



"Sıla-i Rahim nedir?"

"İslam dinin önem verdiği konulardan biri de sıla-i rahim'dir. Sıla-i rahim, akrabalar, yakınlar arasındaki bağı ve iletişimi sağlam tutmak bu ilişkileri koparmamaktır. Akrabalık ilişkilerinin iyi olması için karşılıklı saygı sevgi ve yardımlaşmanın güçlü olması gerekir.Rahm, kelime olarak rahmet'ten gelir; rahmet, 'acımak', 'merhamet etmek' ve 'şefkat duymak' anlamlarına gelir. Akrabalık, hısımlık, yakınlık, kuvvet, gibi farklı kelimelerle dile getirilen insani yakınlığı ifade eder. Sıla, bağ kurmak, ulaşmak, kavuşmak manasına gelir." (EFE)



15.05.2017 00:08:10 TSI

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