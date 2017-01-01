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31 yıl sonra Tortum Şelalesi'nde buluştular



(Fotoğraflı)



Dursun Murat Aydın

ERZURUM (İHA) - 1981 yılında Eskişehir Atatürk Lisesinde yatılı olarak kalan bir grup arkadaş Tortum Şelalesinde 36 yıl sonra bir araya gelerek hasret giderdiler.

Oltu'lu Ahmet Dağdelen'in misafiri olarak Türkiye'nin bir çok ilinden gelen arkadaşları Tortum Şelalesine hayran kaldılar. İstanbul'dan gelen Dr.Rıdvan Yiğit, "Benim Erzurum'a ilk gelişim. Buradaki arkadaşlarla 31 yıl önce Eskişehir Atatürk Lisesi Pansiyonunda bir aradaydık. Heryıl bir araya gelmeye çalışıyoruz bu senede Erzurumlu arkadaşların hatırına buraya geldik. Geldiğimiz için çok memnunuz . Tortum Şelalesi'ni ve Erzurum'u İlk defa görüyorum, çok güzel bir yer. Memleketimizin güzide köşelerinden bir tanesi" dedi.

Grup pansiyonda ve okuldaki anıları birer birer tazelenirken saatlerce samimi sohbetler ettiler. Seneye çok daha kalabalık katılmak için sözleşerek ayrıldılar.

Erzurum'da bir araya gelen Hakan Kızıltaş (Gelir uzmanı) M.Ali Gök (muhasebe şefi) Ankara, Hüseyin Dirican ( İnşaat mühendisi) Rıdvan Yiğit (doktor) İstanbul, Nihat Toygar (mermur) Ali Çelik (memur) Sinop,Ayhan Gölet(Banka Müdürü) Antalya, Ali Sülüs (Öğretmen) Çankırı Neşet Karabakan (öğretmen) Yusuf Tuğan (şirket yöneticisi)Behçet Akgün (işadamı) Ahmet Dağdelen (Esnaf) Erzurum gönüllerince eğlenme imkanı buldular.

(DMA-AT-Y)



15.05.2017 08:51:50 TSI

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