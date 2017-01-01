ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

31 yıl sonra Tortum Şelalesi'nde buluştular

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 08:42
31 yıl sonra Tortum Şelalesi'nde buluştular
31 yıl sonra Tortum Şelalesi'nde buluştular

(Fotoğraflı)

Dursun Murat Aydın
ERZURUM (İHA) - 1981 yılında Eskişehir Atatürk Lisesinde yatılı olarak kalan bir grup arkadaş Tortum Şelalesinde 36 yıl sonra bir araya gelerek hasret giderdiler.
Oltu'lu Ahmet Dağdelen'in misafiri olarak Türkiye'nin bir çok ilinden gelen arkadaşları Tortum Şelalesine hayran kaldılar. İstanbul'dan gelen Dr.Rıdvan Yiğit, "Benim Erzurum'a ilk gelişim. Buradaki arkadaşlarla 31 yıl önce Eskişehir Atatürk Lisesi Pansiyonunda bir aradaydık. Heryıl bir araya gelmeye çalışıyoruz bu senede Erzurumlu arkadaşların hatırına buraya geldik. Geldiğimiz için çok memnunuz . Tortum Şelalesi'ni ve Erzurum'u İlk defa görüyorum, çok güzel bir yer. Memleketimizin güzide köşelerinden bir tanesi" dedi.
Grup pansiyonda ve okuldaki anıları birer birer tazelenirken saatlerce samimi sohbetler ettiler. Seneye çok daha kalabalık katılmak için sözleşerek ayrıldılar.
Erzurum'da bir araya gelen Hakan Kızıltaş (Gelir uzmanı) M.Ali Gök (muhasebe şefi) Ankara, Hüseyin Dirican ( İnşaat mühendisi) Rıdvan Yiğit (doktor) İstanbul, Nihat Toygar (mermur) Ali Çelik (memur) Sinop,Ayhan Gölet(Banka Müdürü) Antalya, Ali Sülüs (Öğretmen) Çankırı Neşet Karabakan (öğretmen) Yusuf Tuğan (şirket yöneticisi)Behçet Akgün (işadamı) Ahmet Dağdelen (Esnaf) Erzurum gönüllerince eğlenme imkanı buldular.
(DMA-AT-Y)

15.05.2017 08:51:50 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bakan Akdağ nikah şahidi oldu
YEREL

BAKAN AKDAĞ NİKAH ŞAHİDİ OLDU
Sağlık Bakanı Akdağ:
YEREL

SAĞLIK BAKANI AKDAĞ:
&quot;Yuvayı dişi kuş yapar&quot;
YEREL

"YUVAYI DİŞİ KUŞ YAPAR"
14 Mayıs Eczacılar Günü
YEREL

14 MAYIS ECZACILAR GÜNÜ
&quot;Annelere her konuda hürmet edin&quot;
YEREL

"ANNELERE HER KONUDA HÜRMET EDİN"
Sağlık Bakanı Akdağ Erzurum'da (2)
YEREL

SAĞLIK BAKANI AKDAĞ ERZURUM'DA (2)
Anneler gönüllerince eğelendi
YEREL

ANNELER GÖNÜLLERİNCE EĞELENDİ
Erzurum'da Anneler Günü coşkuyla kutlandı
YEREL

ERZURUM'DA ANNELER GÜNÜ COŞKUYLA KUTLANDI
Sağlık Bakanı Akdağ, Erzurum'da (1)
YEREL

SAĞLIK BAKANI AKDAĞ, ERZURUM'DA (1)
ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı'nın başsağlığı mesajı
YEREL

ETÜ REKTÖRÜ PROF. DR. MUAMMER YAYLALI'NIN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Rektör Çomaklı'dan 'Anneler Günü' Mesajı
YEREL

REKTÖR ÇOMAKLI'DAN 'ANNELER GÜNÜ' MESAJI
Nanyang Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeleri Atatürk Üniversitesinde
YEREL

NANYANG TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNDE
Rektör Çomaklı'dan başsağlığı mesajı
YEREL

REKTÖR ÇOMAKLI'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği'nden ziyaret
YEREL

15 TEMMUZ MİLLİ İRADE VE DEMOKRASİ DERNEĞİ'NDEN ZİYARET
Oltulu Aşık Mevlüt İhsani mezarı başında anıldı
YEREL

OLTULU AŞIK MEVLÜT İHSANİ MEZARI BAŞINDA ANILDI
Başkan Kılıç'tan Erkal için başsağlığı mesajı
YEREL

BAŞKAN KILIÇ'TAN ERKAL İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
&quot;Kule Kafe&quot; ilgi odağı oldu
YEREL

"KULE KAFE" İLGİ ODAĞI OLDU
Makina Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi'nden ETÜ'ye ziyaret
YEREL

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI TRABZON ŞUBESİ'NDEN ETÜ'YE ZİYARET
ETÜ YÜTAM AR-GE işbirlikleri zirvesine katıldı
YEREL

ETÜ YÜTAM AR-GE İŞBİRLİKLERİ ZİRVESİNE KATILDI
ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yaylalı, &quot;Rektörler Konuşuyor&quot; söyleşisine katıldı
YEREL

ETÜ REKTÖRÜ PROF. DR. YAYLALI, "REKTÖRLER KONUŞUYOR" SÖYLEŞİSİNE KATILDI
Yaban keçi sürüsü görüntülendi
YEREL

YABAN KEÇİ SÜRÜSÜ GÖRÜNTÜLENDİ
Türk Kızılayı Erzurum'da okul yaptıracak
YEREL

TÜRK KIZILAYI ERZURUM'DA OKUL YAPTIRACAK
Kule kafe ilgi odağı
YEREL

KULE KAFE İLGİ ODAĞI
Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinden Anneler Günü programı
YEREL

REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖĞRENCİLERİNDEN ANNELER GÜNÜ PROGRAMI
EN ÇOK OKUNANLAR
Bakan Kaya: Yurtta değil evde büyüyecekler
GÜNDEM

"YURTLAR YIL SONUNDA TAMAMEN KAPANIYOR"

 1
  • 2 Dikkat! Asıl tehlike bugün!
  • 3 Erdoğan: Müttefiksek ittifak içinde karar almalıyız
  • 4 Gizem'in mektubundaki sırrı babası çıktı!