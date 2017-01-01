Başkan Çerçioğlu kadın işçilerle çilek topladı
(Fotoğraflı)
AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Köşk Dalama Köprüsünün temelini attıktan sonra tarlada ziyaret ettiği kadın işçilerle birlikte çilek topladı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Köşk Dalama Köprüsü'nün temelini attıktan sonra CHP Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir ile birlikte çilek tarlasına giderek tarla işçileri kadınlar ile birlikte çilek topladı.
(MB-Y)
15.05.2017 08:58:15 TSI
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