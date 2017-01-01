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40 yıl sonra buluştular

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:13
40 yıl sonra buluştular
40 yıl sonra buluştular
- Ceyhan Lisesi'nin 1977-78 mezunları Adana'da bir araya geldi

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Ceyhan Lisesi'nden 1977-78 eğitim ve öğretim yılında mezun olan yaklaşık 20 kişi, 40 yıl sonra Adana'da bir araya geldi.
Sosyal medyanın gücünü kullanarak birbirleriyle irtibat sağlayan İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Ceyhan'da ikamet eden lise arkadaşları, 40 yıl sonra bir araya gelmenin heyecanını yaşadılar. Adana'da bir restoranda yemekte buluşan Ceyhan Lisesi'nin 1977-78 dönemi mezunları, hem hasret giderdiler hem de anılarını tazelediler.
Ceyhan Lisesi mezunları adına konuşan gazeteci İsmet Ramazan Selçuk, gençlik arkadaşlarıyla 40 yıl sonra bir araya gelmenin keyfini ve mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.
Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşamalarına rağmen bu organizasyona zaman ayıran ve yemeğe katılma nezaketinde bulunan arkadaşlarına teşekkür eden Selçuk, "40 yıl sonra buluşmak bizim için bir ilk. Bu yemekli buluşmaları geleneksel hale getireceğiz ve her yıl mayıs ayında bir araya geleceğiz. Önümüzdeki ve daha sonraki yıllarda katılımın artmasını sağlayacağız" dedi.
Gençlik anılarının tazelendiği yemeğe katılan lise arkadaşları, 40 yıl sonra bir araya gelmekten çok büyük mutluluk duyduklarını, bu organizasyonun kendilerini motive ettiğini ifade ederek, buluşmaları geleneksel hale getireceklerini 2018 yılının mayıs ayında yeniden görüşeceklerini belirttiler.
(ELF-Y)

15.05.2017 09:20:59 TSI
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