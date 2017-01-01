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Gölbaşı ilçesinde köpeğe çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:27
Gölbaşı ilçesinde köpeğe çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı
Gölbaşı ilçesinde köpeğe çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı

(Fotoğraflı)

Kürşat Aktaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Gölbaşı Karayolu 23. kilometresinde köpeğe çarpan otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Adana istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Mehmet F. idaresindeki 34 KEE 42 plakalı otomobil sürücüsü Adıyaman Gölbaşı karayolu 23. kilometresinde aniden yola çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı.
Kazada otomobil sürücüsü Mehmet F. İle Ayşe F. ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındılar.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(KA-AHM)

15.05.2017 09:36:40 TSI
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