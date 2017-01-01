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MEDAŞ Niğde'de muhtarlarla bir araya geldi



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Meram Elektrik Dağıtım A.Ş (MEDAŞ) Genel Müdürü Erol Uçmazbaş ve Niğde İşletme sorumluları, muhtarlarla bir araya geldi.

Niğde Ticaret Odasında gerçekleştirilen toplantıya çok sayıda muhtar katıldı. Toplantıda bölgede yaşanan sıkıntı ve şikayetler dinlenerek, muhtarlara yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Toplantıda konuşan Uçmazbaş, "Bu toplantıların faydalı olduğuna inanıyoruz. Böylece kendimizi ifade etme imkanına da kavuşuyoruz. Yaşanan bazı sorunların çözüm yeri biz değiliz. Ancak bizimle ilgili konuları en hızlı şekilde çözmek bizim görevimizdir. Bu anlamda, muhtarlarımızdan gelen talep ve şikayetlere özel önem veriyor ve bunları ivedilikle çözüyoruz. Örneğin, aydınlatma ihbarlarını en geç 72 saatte gideriyoruz" dedi.

Bunun yanında, MEDAŞ´ın yeni faaliyete geçirdiği Muhtarlar Whatsapp İhbar hattı hakkında da bilgi verildi. Müşterileriyle interaktif bir etkileşim sağlama gayretinde olduklarını dile getiren Uçmazbaş, bu bağlamda muhtarlara mesajlaşma programı olan Whatsapp üzerinden ihbar hattı oluşturduklarını; yeni sistem sayesinde muhtarların, herhangi bir sorunla karşılaştıklarında MEDAŞ yetkililerine anında ulaşım sağlayabileceklerini söyledi.

(İHA-İP-Y)



15.05.2017 09:51:23 TSI

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