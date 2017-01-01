Mahmut Demir'den engellilere şölen
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Murat Çelik A.
AMASYA (İHA) - Amasya'da yaşayan eski Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla engelliler için şölen düzenledi.
Ziyaret Göleti'ndeki şölende yemek ikram edilen engellilerin masalarını dolaşıp çiçekler verdikten sonra bu etkinliği 4. defa yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Mahmut Demir, "Engelli yakınım olup olmadığını soruyorlar. İlla soyadımı taşıyan birinin engelli olmasına gerek yok. Bu insanlar Türk milletinin fertleridir. Ben de Türk milletinin bir ferdiyim. Dolayısıyla biz büyük bir aileyiz" dedi.
Yemek sonrası bir gençle bilek güreşi yapıp müzik eşliğinde oynayan engellilerin sevinçlerine ortak olan Demir, "Allah ömür verdiği sürece her yıl geleneksel şölenimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.
(MÇ-SLH-Y)
15.05.2017 09:53:14 TSI
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