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Öğrenciler mülakatta ter döktü

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:56
Öğrenciler mülakatta ter döktü
Öğrenciler mülakatta ter döktü

(Fotoğraflı)

Seçim Turşucu
ÇANAKKALE (İHA) - Gelibolu Armatör Yakup Aksoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 9. Sınıftaki 105 öğrenciye Alan Tercih Mülakatları yapıldı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Gelibolu Armatör Yakup Aksoy Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesinde mülakat heyecanı yaşandı. Okulda okuyan 9.sınıf öğrencilerinin 10. Sınıftan itibaren okumaya başlayacakları Alanı belirlemek için yapılan Alan Tercih Mülakat sınavlarında ailelerde destek verdi. Okul salonunda gerçekleştirilen mülakat ve beden yeterlilik sınavına giren öğrenciler önce boy ölçümü ve kilo tartımı ve sağlık kontrolünden sonra, şınav, mekik, barfiks, durarak uzun atlama dallarında ter döktüler. Çocuklarını bu alan Tercih Mülakatında yalnız bırakmayıp destek olmak için gelen velilerde en az, çocukları kadar heyecan yaşadılar.
(GD)

15.05.2017 10:05:51 TSI
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