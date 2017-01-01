YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Öğrenciler mülakatta ter döktü

Öğrenciler mülakatta ter döktü



(Fotoğraflı)



Seçim Turşucu

ÇANAKKALE (İHA) - Gelibolu Armatör Yakup Aksoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 9. Sınıftaki 105 öğrenciye Alan Tercih Mülakatları yapıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Gelibolu Armatör Yakup Aksoy Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesinde mülakat heyecanı yaşandı. Okulda okuyan 9.sınıf öğrencilerinin 10. Sınıftan itibaren okumaya başlayacakları Alanı belirlemek için yapılan Alan Tercih Mülakat sınavlarında ailelerde destek verdi. Okul salonunda gerçekleştirilen mülakat ve beden yeterlilik sınavına giren öğrenciler önce boy ölçümü ve kilo tartımı ve sağlık kontrolünden sonra, şınav, mekik, barfiks, durarak uzun atlama dallarında ter döktüler. Çocuklarını bu alan Tercih Mülakatında yalnız bırakmayıp destek olmak için gelen velilerde en az, çocukları kadar heyecan yaşadılar.

(GD)



15.05.2017 10:05:51 TSI

NNNN

