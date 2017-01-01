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Çorlu'da Anneler Günü konseri düzenlendi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:01
Çorlu'da Anneler Günü konseri düzenlendi
Çorlu'da Anneler Günü konseri düzenlendi

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Anneler Günü dolayısıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çorlu Belediyesi işbirliğiyle, Cumhuriyet Parkı'nda etkinlikler düzenlendi.
Cumhuriyet Parkı'nda bulunan etkinlik alanında kurulan platformda, sevilen ses sanatçısı Canan Şimşek ve orkestrası, pop, halk ve roman müziğinden renkli bir seçki sundu. Hem hareketli, hem slow olmak üzere pek çok şarkıyı güçlü yorumuyla seslendiren Canan Şimşek'e, meydanı dolduran binlerce izleyici alkışları ve danslarıyla eşlik etti.
Konser organizasyonunun yanı sıra Cumhuriyet Parkı'nda, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Anneler Günü için özel olarak hazırlanan saksılı çiçekler dağıtıldı. Katılımcılara yiyecek ve içecek ikramları da yapıldı.
Anneler Günü ve Engelliler Haftası'nın aynı tarihlere denk gelmesinden dolayı Çorlu Sakatlar Derneği Özel Eğitim İlkokulu ve Çorlu Özel Eğitim Uygulama Merkezi tarafından stantlar açıldı. Söz konusu stantlarda, engelli öğrenciler tarafından yapılan el işi ürünler sergilendi ve otizm farkındalığı konusunda bilgilendirme yapıldı.
(YG-SÜ-Y)

15.05.2017 10:10:50 TSI
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