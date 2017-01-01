Elektrik akımına kapılan çocuk öldü
Gürkan Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı beldesinde balık tutarken elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; Z.S. (12) isimli çocuk, balık tutmak isterken dengesini kaybederek elektrik akımına kapılarak çaya düştü. Gencin gözden kaybolduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Günkırı Beldesi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, Z.S.'nin cesedine ulaşarak çaydan çıkardı. Olayla ilgili Güroymak Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
(GO-MSA-Y)
15.05.2017 10:12:10 TSI
NNNN