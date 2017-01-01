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Gediz'de 'sıra kimde' tiyatro oyunu

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:04
Gediz'de 'sıra kimde' tiyatro oyunu
Gediz'de 'sıra kimde' tiyatro oyunu

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz Belediyesi tarafından kültür etkinlikleri kapsamında madde bağımlılığı ile mücadele konusunda gençlerin bilinçlenmesine katkı sağlamak amacı ile "Sıra Kimde?" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.
Gediz Kültür Merkezi'nde İki seans halinde sahnelenen, Üsküdar Tiyatro ekibi tarafından Salih Koçak yönetimindeki, "Sıra Kimde?" adlı tiyatro oyunu öğrenciler tarafından beğeniyle izlendi.
Gediz Belediye Başkanı Dr. Mehmed Ali Saraoğlu, "Sıra Kimde" isimli tiyatro oyununda, uyuşturucu madde kullanan bir gencin yaşantısı ve bu yaşantı sırasında hayatında meydana gelen olumsuzluklar anlatıldığını söyledi.
Saraoğlu,"Günümüz gençliğini önemli ölçüde tehdit eden uyuşturucu ile ilgili Gediz gençliğine aydınlatıcı bilgi vermesi açısından, belediyemiz tarafından halka açık ücretsiz olarak düzenlenen Üsküdar Tiyatro Grubuna teşekkür ederim" dedi.(EFE)

15.05.2017 10:13:18 TSI
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