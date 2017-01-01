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Müsteşar Aka'dan Tatvan'a ziyaret

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:30
Müsteşar Aka'dan Tatvan'a ziyaret
Müsteşar Aka'dan Tatvan'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Hakan Okay
BİTLİS (İHA)  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, beraberindeki heyetle Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir takım ziyaretlerde bulundu.
Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Müsteşarı Suat Hayri Aka, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ve beraberindeki heyetle Tatvan'daki tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti. Ziyaret kapsamında ilk olarak Nemrut Dağı ve Krater Gölü'nü gezen Aka ve beraberindekiler, daha sonra bu yıl yapımına başlanacak olan Tatvan çevre yolu şantiyesinde incelemelerde bulundu. İlçedeki çalışmalar ile ilgili bilgi alan Aka, daha sonra heyetle birlikte Ahlat ilçesine geçti.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka'ya Tatvan ziyaretinde Başbakanlık Baş Danışmanı Prof. Dr. Metin Yerebakan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal, Karayolları Genel Müdürü (KGM) İsmail Kartal, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü (AYGM) Erol Çıtak, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü (DİD) Hızırreis Deniz, Deniz Ticareti Genel Müdürü (DTGM) Cemalettin Şevli, Haberleşme Genel Müdürü (HGM) Ensar Kılıç, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Daire Başkanı Emre Dinçer ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Daire Başkanı Yasin Eriş eşlik etti.
(HO-MSA-Y)

15.05.2017 10:39:28 TSI
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