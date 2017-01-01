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Türk yıldızları Tır'ı sungurlu'da



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Türk yıldızları akrobasi ekibi'nin faaliyetlerine ilişkin tanıtım ve lisanslı ürünlerinin satışını yapan Türk yıldızları Tır'ı Sungurlu'ya geldi.

Şehit ailelerine maddi destek için Türkiye'nin birçok ilini ve ilçesini dolaşan smilasyon Tır'ı Sungurlu'ya geldi. Katıldıkları etkinliklerde yaptıkları gösterilerle tüm dünyanın beğenisini kazanan, Türk Hava Kuvvetleri'nin gurur kaynağı Türk yıldızları akrobasi ekibi, lisanslı ürün gelirleri üzerinden yaptıkları yardımlarla halkın takdirini topluyor.

Türkiye'nin birçok şehrini gezip il ve ilçe meydanlarında konumlandırılan satış Tır'ında asılı olan yazıyı okuyan vatandaşlar, alışveriş yapmadan geçmiyor. TIR'ın giriş kısmında, "Alacağın ürünlerde şehit olan personel ailelerine destek sağlayan Kartal Vakfı'na bağış yapmış olacaksınız" şeklinde yazılar bulunuyor. Türk yıldızları satış Tır'ında, Türk yıldızları akrobasi uçaklarının, farklı boylarda maketleri, anahtarlık, bardak, şapka, kravat, tişört, pilot tulumu gibi onlarca çeşit ürün satışa sunuluyor. Alışveriş yapan bazı vatandaşlar, şehit ailelerine yardım yapmak için bütçeleri kadarıyla ürün satın aldıklarını ifade etti.

(SŞ-BÖ)



15.05.2017 11:07:43 TSI

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