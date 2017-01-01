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Siverek'li Öğrenciler Çanakkale'ye gönderildi



(Fotoğraflı)



Cuma Sarı

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valiliği tarafından finanse edilen Çanakkale gezisine, ilçede eğitim gören 118 ortaokul öğrencisi katıldı.

Gelecek nesillerin tarihlerini yakından görüp tanımak, gençlerde Milli ve manevi bağların güçlenmesi amacıyla, Okul yöneticileri tarafından tespit edilen 118 öğrenci Şanlıurfa Valisi Sayın Güngör Azim Tuna'nın destekleriyle Çanakkale'ye gönderildi. Sabah saat 04.00 Siverek Milli Eğitim Müdürlüğü binası karşısında bir araya gelen, öğrenci, veli ve öğrencilere eşlik edecek öğretmenler, Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu ile beraber, Şanlıurfa Havalananına hareket etti. Geziye katılan öğrenciler Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna'ya geziye verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, "Ecdadımızın vatan ve namus müdafaası uğruna, Çanakkale ve bunun gibi birçok yerde canını göz kırpmadan vermişlerdir. Bizler kilometrelerce o kutsal yerlerden uzağız, Valimiz sayesinde oraları bire bir görüp, o havayı soluyacağız, ecdadımıza Fatiha ve dualar okuyacağız. Döndüğümüzde gördüklerimiz yerleri de arkadaşlarımıza aktaracağız inşallah" dedi.

Bu yıl içerisinde toplamda 418 öğrencinin Çanakkale gezisine gönderildiğini' belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, "Bugünde 118 öğrencimizi Çanakkale'nin nasıl geçilmediğini, bu uğurda yüz binlerce canın yattığı kutsal yerleri görmeleri için tamamen Şanlıurfa Valiliği tarafından finanse edilen geziye gönderiyoruz. Değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmayı önemsiyoruz. Öğrencilerimiz uçakla gidip 2 gün oraları gezecek ve yine uçakla geri döneceklerdir. Bu geziye verdiği destekten dolayı Valimize çok teşekkür ediyorum" dedi

Öğrenciler saat 06:00 sıralarında uçakla Çanakkale'ye hareket etti.

(CS-SD-Y)



15.05.2017 11:23:50 TSI

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