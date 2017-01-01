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Başkan Genç'ten güreşçilerine destek

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:22
Başkan Genç'ten güreşçilerine destek
Başkan Genç'ten güreşçilerine destek

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Muratpaşa 3. Yağlı Pehlivan Güreşlerinde güreşçilere destek verdi.
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Pazar mesaisini birçok mahallede düzenlenen düğün, mevlit, toplantılar ile mesire alanında sivil toplum örgütleri ve hemşehri derneklerinin düzenlediği şenliklere ayırdı. Başkan Genç'in ilk durağı CHP Döşemealti İlçe Başkanlığı'nca düzenlenen 1. Geleneksel Bahar Şenliği Pilav günü oldu.
Başkan Genç, ardından yine Düzlerçamı Mesire Alanı'nda Erzincanlılar Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği Geleneksel Pikniğe katıldı. Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Başkan Genç, ardından iki ayrı ailenin düğün merasimine katılarak, aileye ve genç çiftlere mutluluklar diledi. Genç'in son durağı Muratpaşa Belediyesi 3. Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri oldu. Genç, burada Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün güreşçilerine destek verdi.
(SÇ-SÇ-Y)

15.05.2017 11:31:37 TSI
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