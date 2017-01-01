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Pakistanlılar konteyner kentleri gezdi



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Pakistanlı Sivil toplum Örgütü temsilcileri, Suriyelilerin barındığı mülteci kamplarını gezdi.

Pakistanlı STK temsilcileri, Kilis'teki Öncüpınar ile Elbeyli Konteyner kentini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Öncüpınar ile Elbeyli Konteyner kentindeki meslek edindirme kurslarını gezen Pakistanlılar, konteyner kentlerdeki Suriyelilerle görüşüp, eğitim ve sağlık kurumlarını da gezdi. Türk yetkililerden bilgiler alan STK temsilcileri, Türkiye'nin sığınmacılara yaptıklarının takdir edilmesi gerektiğini ifade ederek, kendilerinin de ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

(MAD-SD-Y)



15.05.2017 11:44:44 TSI

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