ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İsmail Gerçeksöz'ün ismi parka verildi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:55
İsmail Gerçeksöz'ün ismi parka verildi
İsmail Gerçeksöz'ün ismi parka verildi

(Fotoğraflı)

Harun Sak
BURSA (İHA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, gazeteci, yazar, şair İsmail Gerçeksöz'ün ismi, ilçe merkezinde bir sokağa ve Köprühisar Mahallesi'nde bir parka verildi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yenişehir İlçe Başkanı Önder Köse, parkın açılışında yaptığı açıklamada, "Ülkücü şehidimiz İsmail Gerçeksöz'ün ismini yaşatmak için belediye meclisinde alınan bir kararla ilçemizde bir sokağa adını vermiştik. Bugü nde kendi köyünde bir parka onun ismini vererek açılışını yapıyoruz" dedi.
İsmail Gerçeksöz'ün Türk milliyetçiliği fikrini yaymak için çabaladığını belirten Köse, "Ülkücü hareketin teşkilatlandığı 1960'lı yıllarda davamızı geniş kitlelere ulaştıran Arif Niyat Asya, Emine Işınsu, Yavuz Bülent Bakiler, Turgut Gürnay gibi ülkücü yazar ve şairler arasında yer almış önemli bir şahsiyettir. İstanbul ve Bursa'dan MHP milletvekili adaylığı yapmıştır. Ortadoğu Gazetesi başyazarı olup Bursa Hakimiyet Gazetesi'nde yöneticilik yaptı. Aynı zamanda Ekpres Gazetesi'nin kurucusudur. Onlar, hayatlarının baharında ikbal peşinde koşmayıp ülkelerinin bölünmemesi için can verdiler. Onlar örnek alacağımız fikir adamları ve önderlerimizdir. Ahde vefa bize onlardan miras kalmıştır" ifadelerini kullandı.
Daha sonra park MHP İlçe Başkanı Önder Köse, meclis üyeleri, Mahalle Muhtarı Harun Engür ve vatandaşlar tarafından açıldı.
(SD-MŞ)

15.05.2017 12:03:47 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yenişehir'e kapalı pazar yeri
YEREL

YENİŞEHİR'E KAPALI PAZAR YERİ
&quot;Engelsiz mobil eğitim&quot; projesi kursiyerleri kahvaltıda buluştu
YEREL

"ENGELSİZ MOBİL EĞİTİM" PROJESİ KURSİYERLERİ KAHVALTIDA BULUŞTU
Engelsiz Koro'dan muhteşem konser
YEREL

ENGELSİZ KORO'DAN MUHTEŞEM KONSER
Bursagaz'da &quot;hobi molası&quot;
YEREL

BURSAGAZ'DA "HOBİ MOLASI"
Yüksek İhtisas'a yonca kavşak
YEREL

YÜKSEK İHTİSAS'A YONCA KAVŞAK
Engelleri müzik ile aştılar
YEREL

ENGELLERİ MÜZİK İLE AŞTILAR
Yüksek İhtisas'a yonca kavşak
YEREL

YÜKSEK İHTİSAS'A YONCA KAVŞAK
Renault grubuna siber saldırı
YEREL

RENAULT GRUBUNA SİBER SALDIRI
Tanpınar ödülleri sahiplerini buldu
YEREL

TANPINAR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Bahçedeki havuzda ölü bulundu
YEREL

BAHÇEDEKİ HAVUZDA ÖLÜ BULUNDU
Beşiktaş kafilesi Bursa'da
YEREL

BEŞİKTAŞ KAFİLESİ BURSA'DA
Birinin umudu diğerinin mutluluğu oldu
YEREL

BİRİNİN UMUDU DİĞERİNİN MUTLULUĞU OLDU
İznik'te hıdrellez coşkusu
YEREL

İZNİK'TE HIDRELLEZ COŞKUSU
Masa Tenisi: Spor Toto Kadınlar Ligi
YEREL

MASA TENİSİ: SPOR TOTO KADINLAR LİGİ
En özel annelerin anneler günü unutulmadı
YEREL

EN ÖZEL ANNELERİN ANNELER GÜNÜ UNUTULMADI
İran karpuzunun çeyrek dilimi 15 liradan satılıyor
YEREL

İRAN KARPUZUNUN ÇEYREK DİLİMİ 15 LİRADAN SATILIYOR

Balıkesir'in şampiyonları İlkay Gündoğan'ın misafiri oldu
YEREL

BALIKESİR'İN ŞAMPİYONLARI İLKAY GÜNDOĞAN'IN MİSAFİRİ OLDU
Yıldırım Belediyesi 12 bin 670 kişiye meslek ve sanat eğitimi verdi
YEREL

YILDIRIM BELEDİYESİ 12 BİN 670 KİŞİYE MESLEK VE SANAT EĞİTİMİ VERDİ
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu
YEREL

ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ OPERASYONU
Öğrenciler, Ata Model Uçak Şampiyonas'ında kıyasıya yarıştı
YEREL

ÖĞRENCİLER, ATA MODEL UÇAK ŞAMPİYONAS'INDA KIYASIYA YARIŞTI
Terminal modern camiye kavuşuyor
YEREL

TERMİNAL MODERN CAMİYE KAVUŞUYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi şehrin nesi meşhur?
YAŞAM

HANGİ ŞEHRİN NESİ MEŞHUR?

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."