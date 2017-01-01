YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İsmail Gerçeksöz'ün ismi parka verildi

İsmail Gerçeksöz'ün ismi parka verildi



(Fotoğraflı)



Harun Sak

BURSA (İHA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, gazeteci, yazar, şair İsmail Gerçeksöz'ün ismi, ilçe merkezinde bir sokağa ve Köprühisar Mahallesi'nde bir parka verildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yenişehir İlçe Başkanı Önder Köse, parkın açılışında yaptığı açıklamada, "Ülkücü şehidimiz İsmail Gerçeksöz'ün ismini yaşatmak için belediye meclisinde alınan bir kararla ilçemizde bir sokağa adını vermiştik. Bugü nde kendi köyünde bir parka onun ismini vererek açılışını yapıyoruz" dedi.

İsmail Gerçeksöz'ün Türk milliyetçiliği fikrini yaymak için çabaladığını belirten Köse, "Ülkücü hareketin teşkilatlandığı 1960'lı yıllarda davamızı geniş kitlelere ulaştıran Arif Niyat Asya, Emine Işınsu, Yavuz Bülent Bakiler, Turgut Gürnay gibi ülkücü yazar ve şairler arasında yer almış önemli bir şahsiyettir. İstanbul ve Bursa'dan MHP milletvekili adaylığı yapmıştır. Ortadoğu Gazetesi başyazarı olup Bursa Hakimiyet Gazetesi'nde yöneticilik yaptı. Aynı zamanda Ekpres Gazetesi'nin kurucusudur. Onlar, hayatlarının baharında ikbal peşinde koşmayıp ülkelerinin bölünmemesi için can verdiler. Onlar örnek alacağımız fikir adamları ve önderlerimizdir. Ahde vefa bize onlardan miras kalmıştır" ifadelerini kullandı.

Daha sonra park MHP İlçe Başkanı Önder Köse, meclis üyeleri, Mahalle Muhtarı Harun Engür ve vatandaşlar tarafından açıldı.

(SD-MŞ)



15.05.2017 12:03:47 TSI

NNNN

