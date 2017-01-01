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Trabzon'da "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi



(Fotoğraflı)



Bekir Koca

TRABZON (İHA) - Trabzon'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde "gençlik yürüyüşü" düzenlendi.

Trabzon Valiliği önünde toplanan öğrenciler ellerinde Türk bayrağıyla Atatürk Alanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe üzerinde Atatürk resminin yer aldığı kırmızı-beyazlı tişörtlü öğrencilerin yanı sıra çok sayıda askeri personel de eşlik etti.

Atatürk Alanı'nda düzenlenen etkinlikte günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, "Gençlik yarınların teminatıdır. Gençlik ecdadının izinde azim ve iradeyle yürüdüğü sürece milletin geleceği emin ellerde demektir. İşte asırlardır yıkılmaya çalışılan Türk ruhu, gençliğin damarlarında dolaşan bu asil kanda gizlidir. Gençlik oldukça yarınlar garanti altındadır. Bu hafta zafer haftasıdır, gençlik haftasıdır, spor haftasıdır, Atatürk haftasıdır, bayram haftasıdır. Bayramınız ve haftanız kutlu olsun" dedi.

Konuşmanın ardından Yıldız ve Genç Bayanlar Dünya Şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Atatürk'ün gençliğe hitabesini okudu.

(BK-ÖS-Y)



15.05.2017 12:05:29 TSI

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