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Samandağlılar gençlik için yürüdü



(Fotoğraflı)



Buğra Güney

HATAY (İHA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak Yüksel Acun Anadolu Lisesi bandosu eşliğinde Atatürk Anıtı önünde sona erdi. Yürüyüşün ardından Jan ve Suphi Beyluni Anadolu Lisesi halk oyunları ekibi tarafından gösteri yapıldı.

İlçe merkezinde gerçekleşen gençlik yürüyüşü, Samandağlılar tarafından sevinç ve coşkuyla karşılandı.

Yürüyüşe, Samandağ Kaymakamı Dr. Cahit Çelik, Belediye Başkan Vekili Dilek Süslü Asiırmak, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hilmi Kapo, SGK İlçe Müdürü Gülay Ateş, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ceyhun Yılmaz katıldı.

(BGY-Y)



15.05.2017 12:09:30 TSI

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