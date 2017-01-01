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Seydişehir'de Hükümet Konağı bahçesi ve çevresi düzenleniyor



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi tarafından, Hükumet Konağı ve bahçesinde düzenleme çalışması başlatıldı.

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ın birlikte başlattığı çalışmalar kapsamında Hükumet Konağı çevresinde bulunan bahçe duvarlarının kaldırılarak, peyzaj ve çevre çalışması kararı alındı. Yıllardır çevresi duvarlarla kapalı olan Hükumet Konağının şeffaf bir görünüme kavuşturulması amacı ile bahçe düzenlemesi peyzaj çalışmalarının başlatıldığı bildirildi. İki hafta içerisinde düzenleme yapılarak peyzaj çalışması son bulacak.

(US-AH-Y)



15.05.2017 12:15:38 TSI

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