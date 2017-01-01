YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Samsun'da 19 Mayıs farklı kutlanacak

Samsun'da 19 Mayıs farklı kutlanacak



SAMSUN (İHA) - Samsun Valisi İbrahim Şahin, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı" kutlama programı hakkında açıklamalarda bulundu.

Vali Şahin, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 98. yılını hep birlikte yaşamanın sonsuz mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Milli Mücadele'ye giden yolda ilk adımın atıldığı şehrimizde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 01 Mayıs 2017 tarihinde başlamış olup, 26 Mayıs 2017 tarihinde sona erecek bir çok etkinlikle gerçekleşecektir. Zengin bayram kutlama programı çerçevesinde içinde bulunduğumuz haftada; 18 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 19.30'da Uğur Mumcu Parkı'ndan başlayacak olan Fener Alayı ve Gençlik Festivali Yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecektir. 19 Mayıs 2017 Cuma günü saat 08.30'da Atatürk Anıtı'na 'Çelenk Koyma Töreni' ile başlayacak olan bayram kutlamamız, saat 09.45'te Tütün İskelesi'nde 'Bayrağın Karaya Çıkarılış Töreni' ve valilik binası bahçesinde yapılacak olan etkinliklerle devam edecektir. Aynı gün Doğu Park mevkisinde saat 16.00'da Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın muhteşem gösterisine tanık olacağız. Daha sonra saat 18.30'da Atakum sahilinde düzenlenen 1919 metre şanlı Türk Bayrağımızla 'Bayrak Yürüyüşü' gerçekleşecektir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 98. yılı kapsamında spordan sanata, kültürden tarihe uzanan etkinliklere tüm halkımızın davetli olduğunu belirtir, büyük bir coşku ile kutlayacağımız bayramımızı şimdiden kutlarım" dedi.

(SAM-SLH-Y)



15.05.2017 12:33:42 TSI

NNNN

