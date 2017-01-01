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Darkale yolundaki hafriyatlar temizlendi



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma'nın Darkale yolunda yaptığı temizlik çalışması ile hafriyat ve moloz dökülmesinin yasak olduğunun belirtildiği alana yapılan kaçak dökümlerin temizliğini yaptı. Yapılan temizlik sonrası görüntü kirliliğinin önüne geçildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yaptığı yol temizlik çalışmalarını Soma Darkale yolundaki çalışması ile sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, MASKİ ve Akhisar Şantiye Şefliği ekipleri ortak çalışmasında yol kenarına dökülen moloz ve hafriyat atıklarını temizledi. Yol kenarında yer alan tabelada hafriyat ve moloz dökülmesinin yasak olduğu belirtilen alana yapılan kaçak dökümler nedeniyle gerek yol güvenliği tehlikeye düşerken gerekse de yol kenarında yaşanan görüntü kirliliği ekipler tarafından temizlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan duyuruda, hafriyat ve moloz dökümünün yasak olduğuna dikkat çekilirken, vatandaşların bu tür yasak dökümleri bildirmeleri istenildi.

(SC-Y)



15.05.2017 12:41:38 TSI

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