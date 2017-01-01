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EHEM'in öğrenme şenlikleri her yerde

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:40
EHEM'in öğrenme şenlikleri her yerde
EHEM'in öğrenme şenlikleri her yerde

(Fotoğraflı)

BALIKESİR (İHA) - Her yerde hayat boyu öğrenme anlayışıyla eğitim hizmetlerini Edremit'in tamamına yayan Edremit Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü (EHEM)'İn öğrenme şenlikleri ile verilen eğitim hizmetlerini tanıtırken bir taraftan da ilçenin kültür ve sanat hayatına renk katmaya devam ediyor.
EHEM Altınolukta açılan el sanatları kurslarının yılsonu karma sergisi açılışını görkemli bir törenle gerçekleştirdi. Törende konuşan Merkez Müdürü İsmail Damar "Verilen eğitimlerimizi tanıtmak, destek vermek, yaşatmak ve yaygınlaştırmak, katılımcılığı özendirerek daha fazla sayıda insanımıza ulaşabilmek amacıyla eğitimlerimizin taçlandırıldığı öğrenme şenliğimize, sergimizin açılış törenine hoş geldiniz. Bu dönem altınolukta açılan 32 kursumuzda 678 kursiyere eğitim hizmetleri verilmiştir. Çeyiz ürünleri hazırlama, sanatsal mozaik, resim, giyim kırkyama, elde tel sarma, takı tasarım, pul boncuk işleri, nakış, kuranı kerim okuma, aile eğitimi, wushu, Kastamonu çarşaf bağı, havuz suyu operatörlüğü arı yetiştiriciliği açtığımız kurslarımızdan belli başlılarını oluşturmaktadır. Sergisini açtığımız el sanatları alanındaki kurs sayımız 13'tür. Kurslarda görev alan ve sergimize emeği geçen öğretmen ve usta öğretici arkadaşlarıma, idareci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızda bizlere, her zaman destek veren sayın kaymakamımıza, ilçe milli eğitim müdürümüze, belediyemize, kamu kurumlarımıza, meslek odalarımıza, sesimizi duyuran değerli basınımıza ve törenimize katılan siz değerli katılımcılara ayrı teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." Dedi.
Törende kursiyerlere belgelerinin verilmesinin ardından halk oyunları Usta Öğretici Levent Köse ve kursiyerlerin halk oyunları gösterilerinin ardından sergi kurdelesini Belediye Başkan Vekili Musa Karaslan, Ak Parti İlçe Başkan Yarımcısı Himmet Bara, Mahalle Muhteri Aydın Türker, Merkez Müdürü İsmail Damar birlikte kestiler. El emeği göz nuru eserlerin sergilendiği öğrenme şenliklerinde ziyaretçiler üretilen ürünler hayran kalırken verilen eğitimlerden duydukları memnuniyet dile getirildi.
Altınoluk Türkan Saylan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törene Belediye Başkan Vekili Musa Karaslan, AK Parti İlçe Başkan Yarımcısı Himmet Bara, Mahalle Muhteri Aydın Türker, Merkez Müdürü İsmail Damar, Yardımcıları Zerrin Eğrioğlu, Aytekin Öney, Okul Müdürleri Hakan Yıldız, İsmail Şahan, Gökhan Acar ve çok sayıda davetli katıldı.
(EME)

15.05.2017 12:50:11 TSI
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