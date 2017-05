YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Dilovası Belediyesi'nden çifte etkinlik

KOCAELİ (İHA) - Dilovası Belediyesi hem Anneler Günü ve Engelliler Haftası nedeniyle Dilovası'nda ki anneleri ve engellileri Tavşancıl Sahilde ağırladı.

Dilovası Belediyesi'nin düzenlediği organizasyonda hem Anneler Günü hem de Engelliler Haftası birlikte kutlandı. Tavşancıl Sahilinde gerçekleşen kahvaltılı etkinliğe Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, AK Parti İlçe Başkan Vekili Fazıl Korkmaz, Belediye Meclis üyesi Cemil Daşdemir, AK Parti Dilovası Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut ve yönetimi, Dilovası Engelliler Derneği Başkanı Samet Elden ve yönetimi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Düzenlenen kahvaltı programının da konuşan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, "İlçemizde yaklaşık 600 engelli kardeşimiz var. Onların sosyal hayata katılması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bizler biliyoruz ki önemli olan engelleri beyinlerde ve yüreklerde aşmaktır. Unutulmamalıdır ki her birey birer engelli adayıdır. Yarın hepimiz birer engelli olabiliriz. Engelli vatandaşlarımızın hayata kazandırılması için toplumun birer parçası olduklarını unutturmamak için 15 yıldır hükümetimiz çok önemli projelere imza attı, atmaya da devam ediyor. Bizde yerelde elimizden geldiğince engelli kardeşlerimizin yaşam şartlarını kolaylaştırmak ve onların içimizde olmasını sağlamak için çeşitli etkinlikler ve projeler hayata geçirdik. Geçirmeye de devam ediyoruz. Onların bir çatı altında toplanarak güçlerini birleştirdikleri Dilovası Engelliler Derneğini her zaman önemsiyor ve onlara destek olmaya çalışıyoruz. Ayrıca birlikte güzel projelere de imza atamaya çalışıyoruz. Şimdi engelli kardeşlerimizin bir olmasını sağlayacak güzel bir mekanı onlara kazandırmak için çalışmalarımız başladı. İnşallah Diliskelesi'nde ki Engelliler Evimiz kısa sürede bitecek ve hep birlikte açılışını yapacağız" dedi.

Başkan Toltar, "Engellilerimizle birlikte ayrıca Anneler günü nedeniyle Dilovası'nda ki annelerimizde buradalar. Biz biliyoruz ki annelerimizi sadece bir günle anmak ve anlamak yersizdir. Sembolik olarak bir günde hatırlıyormuş gibi yapıyoruz. Ancak bizim için onlar 365 gün başımızın tacıdırlar. Allah onların varlığını hiçbir zaman eksik etmesin. Onlar bizim en büyük varlığımızdır. 9 ay karnında taşıyarak çilesini çekmiş, sonrada büyütmek için gerekirse saçlarını süpürge yapmışlardır. Onlara ne kadar minnet etsek azdır" diye konuştu.

Başkan Toltar'ın ardından konuşan Dilovası Engelliler Derneği Başkanı Samet Elden, Başkan Toltar'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Dilovası'nda kurulduğumuz günden bu yana engelli kardeşlerimizin hayata en iyi şekilde bağlanmaları için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızda her zaman yanımızda ve içimizde olan Başkanımız Ali Toltar'a desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah onun desteği ile birlikte daha güzel projelere imza atacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Toltar, konuşmasının ardından tek tek masaları dolaşarak hem anneler gününü hem de Engelliler Haftasını kutladı. Program engelli sanatçı Serhat Atasoy'un söylediği birbirinden güzel şarkılarla devam etti.

15.05.2017 12:51:10 TSI

