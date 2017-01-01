ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Dilovası Belediyesi'nden çifte etkinlik

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:41
Dilovası Belediyesi'nden çifte etkinlik
Dilovası Belediyesi'nden çifte etkinlik

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Dilovası Belediyesi hem Anneler Günü ve Engelliler Haftası nedeniyle Dilovası'nda ki anneleri ve engellileri Tavşancıl Sahilde ağırladı.
Dilovası Belediyesi'nin düzenlediği organizasyonda hem Anneler Günü hem de Engelliler Haftası birlikte kutlandı. Tavşancıl Sahilinde gerçekleşen kahvaltılı etkinliğe Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, AK Parti İlçe Başkan Vekili Fazıl Korkmaz, Belediye Meclis üyesi Cemil Daşdemir, AK Parti Dilovası Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut ve yönetimi, Dilovası Engelliler Derneği Başkanı Samet Elden ve yönetimi ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Düzenlenen kahvaltı programının da konuşan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, "İlçemizde yaklaşık 600 engelli kardeşimiz var. Onların sosyal hayata katılması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bizler biliyoruz ki önemli olan engelleri beyinlerde ve yüreklerde aşmaktır. Unutulmamalıdır ki her birey birer engelli adayıdır. Yarın hepimiz birer engelli olabiliriz. Engelli vatandaşlarımızın hayata kazandırılması için toplumun birer parçası olduklarını unutturmamak için 15 yıldır hükümetimiz çok önemli projelere imza attı, atmaya da devam ediyor. Bizde yerelde elimizden geldiğince engelli kardeşlerimizin yaşam şartlarını kolaylaştırmak ve onların içimizde olmasını sağlamak için çeşitli etkinlikler ve projeler hayata geçirdik. Geçirmeye de devam ediyoruz. Onların bir çatı altında toplanarak güçlerini birleştirdikleri Dilovası Engelliler Derneğini her zaman önemsiyor ve onlara destek olmaya çalışıyoruz. Ayrıca birlikte güzel projelere de imza atamaya çalışıyoruz. Şimdi engelli kardeşlerimizin bir olmasını sağlayacak güzel bir mekanı onlara kazandırmak için çalışmalarımız başladı. İnşallah Diliskelesi'nde ki Engelliler Evimiz kısa sürede bitecek ve hep birlikte açılışını yapacağız" dedi.
Başkan Toltar, "Engellilerimizle birlikte ayrıca Anneler günü nedeniyle Dilovası'nda ki annelerimizde buradalar. Biz biliyoruz ki annelerimizi sadece bir günle anmak ve anlamak yersizdir. Sembolik olarak bir günde hatırlıyormuş gibi yapıyoruz. Ancak bizim için onlar 365 gün başımızın tacıdırlar. Allah onların varlığını hiçbir zaman eksik etmesin. Onlar bizim en büyük varlığımızdır. 9 ay karnında taşıyarak çilesini çekmiş, sonrada büyütmek için gerekirse saçlarını süpürge yapmışlardır. Onlara ne kadar minnet etsek azdır" diye konuştu.
Başkan Toltar'ın ardından konuşan Dilovası Engelliler Derneği Başkanı Samet Elden, Başkan Toltar'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Dilovası'nda kurulduğumuz günden bu yana engelli kardeşlerimizin hayata en iyi şekilde bağlanmaları için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızda her zaman yanımızda ve içimizde olan Başkanımız Ali Toltar'a desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah onun desteği ile birlikte daha güzel projelere imza atacağız" şeklinde konuştu.
Başkan Toltar, konuşmasının ardından tek tek masaları dolaşarak hem anneler gününü hem de Engelliler Haftasını kutladı. Program engelli sanatçı Serhat Atasoy'un söylediği birbirinden güzel şarkılarla devam etti.
(GY-Y)

15.05.2017 12:51:10 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Körfez'de en güzel şarkılar anneler için
YEREL

KÖRFEZ'DE EN GÜZEL ŞARKILAR ANNELER İÇİN
İş gücü istatistikleri
YEREL

İŞ GÜCÜ İSTATİSTİKLERİ
Birimler arası turnuvada sona doğru
YEREL

BİRİMLER ARASI TURNUVADA SONA DOĞRU
Gazeteci Yenerer, FETÖ-PKK-ABD işbirliğini anlattı
YEREL

GAZETECİ YENERER, FETÖ-PKK-ABD İŞBİRLİĞİNİ ANLATTI
Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY OPERASYONU
Pedallar anneler için çevrildi
YEREL

PEDALLAR ANNELER İÇİN ÇEVRİLDİ
9. Kitap Fuarı, Ali Bektaş'ı ağırladı
YEREL

9. KİTAP FUARI, ALİ BEKTAŞ'I AĞIRLADI
Kartepeli çocuklara çevre bilinci yerinden öğretiliyor
YEREL

KARTEPELİ ÇOCUKLARA ÇEVRE BİLİNCİ YERİNDEN ÖĞRETİLİYOR
Başkan Karaosmanoğlu, &quot;Geleceğimizi gençlerle aydınlık görüyorum&quot;
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU, "GELECEĞİMİZİ GENÇLERLE AYDINLIK GÖRÜYORUM"
İzmit'te buluşlar ve modeller sergisine büyük ilgi
YEREL

İZMİT'TE BULUŞLAR VE MODELLER SERGİSİNE BÜYÜK İLGİ
Büyükşehir korosu 70. yılını konserle kutladı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR KOROSU 70. YILINI KONSERLE KUTLADI
9. Kitap Fuarında söyleşi rüzgarı
YEREL

9. KİTAP FUARINDA SÖYLEŞİ RÜZGARI
İzmit'te örnek işyerlerinin sayısı artıyor
YEREL

İZMİT'TE ÖRNEK İŞYERLERİNİN SAYISI ARTIYOR
Başkan Köşker şehit anneleriyle bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN KÖŞKER ŞEHİT ANNELERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Ayvalı baklava Kartepe'ye ödül getirdi
YEREL

AYVALI BAKLAVA KARTEPE'YE ÖDÜL GETİRDİ
Kartepe Belediyesi Karayolları ile protokol imzaladı
YEREL

KARTEPE BELEDİYESİ KARAYOLLARI İLE PROTOKOL İMZALADI
Otobüs şoförü aracın dinlenme bölümünde ölü bulundu
YEREL

OTOBÜS ŞOFÖRÜ ARACIN DİNLENME BÖLÜMÜNDE ÖLÜ BULUNDU
Su kanalına düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL

SU KANALINA DÜŞEN ATI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
GÜNCELLEME - Osmangazi Köprüsü'nde kamyon alev aldı
YEREL

GÜNCELLEME - OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDE KAMYON ALEV ALDI

Osmangazi Köprüsü'nde kamyon alev aldı
YEREL

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDE KAMYON ALEV ALDI
Türkiye Pist Şampiyonası
YEREL

TÜRKİYE PİST ŞAMPİYONASI
Güvenlik Uzmanı Yazar Mete Yarar:
YEREL

GÜVENLİK UZMANI YAZAR METE YARAR:
&quot;15 Temmuz Sonrası İslam Coğrafyası&quot; söyleşisi
YEREL

"15 TEMMUZ SONRASI İSLAM COĞRAFYASI" SÖYLEŞİSİ
Türkiye ATV Enduro Şampiyonası
YEREL

TÜRKİYE ATV ENDURO ŞAMPİYONASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi şehrin nesi meşhur?
YAŞAM

HANGİ ŞEHRİN NESİ MEŞHUR?

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."