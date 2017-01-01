ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kaymakam Özer'den kurs değerlendirmesi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:44
Kaymakam Özer'den kurs değerlendirmesi
Kaymakam Özer'den kurs değerlendirmesi

(Fotoğraflı)

Mustafa Bıyık
ORDU (İHA) - Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, İlçe Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü bünyesinde açılarak tamamlanan 'Sepet Örücülüğü Kursu'nu değerlendirdi.
Sepet Örücülüğü Kursu'nu tamamlayan kursiyerlerin meslek sahibi olduklarını ifade eden Kaymakam Özerden, şunları söyledi: "Halkımızın mesleki ve ekonomik yönden en iyi seviyeye gelmeleri için ihtiyaç duyulan tüm çalışmalara destek veriyoruz. Bu bağlamda Kabadüz İlçe Halk Eğitimi Merkezi ile İŞKUR Müdürlüğü işbirliğiyle ortaklaşa açılarak tamamlanan sepet Örücülüğü Kursu bunlardan birisidir. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerimiz hem aile ekonomilerine katkı sağlayacaklar hem de unutulmaya yüz tutmuş meslek onların elinde yeniden hayat bulacak."
(MB-SLH-Y)

15.05.2017 12:54:01 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Fatsa'da Gençlik Haftası etkinlikleri
YEREL

FATSA'DA GENÇLİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ
El emekleri beğeniye sunuldu
YEREL

EL EMEKLERİ BEĞENİYE SUNULDU
&quot;Şimal Esintisi&quot; beğenildi
YEREL

"ŞİMAL ESİNTİSİ" BEĞENİLDİ
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:
YEREL

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI KARAMOLLAOĞLU:
Türk Kızılayından &quot;hayati stok&quot; uyarısı
YEREL

TÜRK KIZILAYINDAN "HAYATİ STOK" UYARISI

Ordu'da ev yangını
YEREL

ORDU'DA EV YANGINI
EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi şehrin nesi meşhur?
YAŞAM

HANGİ ŞEHRİN NESİ MEŞHUR?

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."