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Kaymakam Özer'den kurs değerlendirmesi



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Mustafa Bıyık

ORDU (İHA) - Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, İlçe Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü bünyesinde açılarak tamamlanan 'Sepet Örücülüğü Kursu'nu değerlendirdi.

Sepet Örücülüğü Kursu'nu tamamlayan kursiyerlerin meslek sahibi olduklarını ifade eden Kaymakam Özerden, şunları söyledi: "Halkımızın mesleki ve ekonomik yönden en iyi seviyeye gelmeleri için ihtiyaç duyulan tüm çalışmalara destek veriyoruz. Bu bağlamda Kabadüz İlçe Halk Eğitimi Merkezi ile İŞKUR Müdürlüğü işbirliğiyle ortaklaşa açılarak tamamlanan sepet Örücülüğü Kursu bunlardan birisidir. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerimiz hem aile ekonomilerine katkı sağlayacaklar hem de unutulmaya yüz tutmuş meslek onların elinde yeniden hayat bulacak."

(MB-SLH-Y)



15.05.2017 12:54:01 TSI

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